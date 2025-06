Maresca lancia l’allarme: «6-7 partite sospese, non è normale! Un problema»

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha deciso di lanciare un allarme in conferenza stampa dopo Benfica-Chelsea a Charlotte. Anche Inter-Fluminense è a rischio per lo stesso motivo.

ALLARME – Inter-Fluminense è a rischio per la presenza di fulmini nel raggio d’area del Bank of America Stadium di Charlotte. La partita si giocherà alle ore 15 locali, 21 italiane, e il temporale dovrebbe abbattersi sulla città dalle 12 alle 16. Già nella notte di ieri Benfica-Chelsea è durata più di 4 ore a causa dell’interruzione per maltempo. Enzo Maresca ha lanciato l’allarme in conferenza stampa. Uno stop di oltre 2 ore non è ammissibile in uno sport come il calcio, l’allenatore dei Blues Maresca avverte anche in vista delle prossime partite: «6-7 partite sospese, chi decide deve avere un motivo importante perché non è normale interrompere le gare. Ai Mondiali o in Europa vengono sospese 0 gare, qui già siamo a 7 in due settimane. Secondo me c’è un problema, parlo da manager. Quando ti fermi due ore è difficile tenere la squadra concentrata. I ragazzi parlano con le famiglie fuori, mangiano qualcosa e ridono. Rimane difficile restare concentrati. Siamo contenti di essere qui in questa competizione, ossia il Mondiale per Club, ma questa non è una cosa normale nel calcio»