Marelli: «Var Torino-Inter? Rocchi perfetto ma le dietrologie rimarranno»

Luca Marelli, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato della spiegazione di Rocchi dopo la pubblicazione dell’audio Var di Torino-Inter. Per l’ex arbitro, parole non chiare a tutti

SPIEGAZIONE ROCCHI − L’intervento di Marelli dopo la pubblicazione dell’audio Var di Torino-Inter: «La pubblicazione dell’audio Var di Torino-Inter purtroppo non riuscirà a cancellare le dietrologie di alcuni. La spiegazione di Rocchi è perfettamente logica. Ma soddisfa solamente coloro che seguono con attenzione gli errori arbitrali. Tutti si aspettavano che Gianluca Rocchi dicesse che Davide Massa lo avesse fatto apposta e volontariamente».