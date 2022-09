Marelli: «Udinese-Inter partita complessa, difatti affidata a Valeri!»

Marelli in un video pubblicato nel suo canale YouTube, ha commentato le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A 2022-2023. Per Udinese-Inter in particolare ha detto la sua sull’arbitro Valeri (vedi QUI).

DESIGNAZIONE ARBITRALE – Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, commenta così la designazione arbitrale per la partita in programma domenica alle 12:30: «Udinese-Inter è la partita più complessa della giornata. I padroni di casa stanno benissimo mentre l’Inter, anche se arriva da due vittorie contro Torino e Viktoria Plzen, a Udine non avrà vita facile. Non è un caso che sia stato scelto un arbitro di primissima fascia come Valeri. Uno come lui viene considerato come se fosse un internazionale».