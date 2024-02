Marelli su Inter-Atalanta: «Rigore c’è! Gol Dimarco regolare: spiego»

L’Inter ha battuto l’Atalanta a San Siro nel recupero della ventunesima giornata di Serie A con un netto 4-0 che lascia pochi dubbi. Eppure gli episodi arbitrali, tutti correttamente valutati, lasciano perplesso Percassi che ha anche negato l’evidenza. Marelli a DAZN spiega perché il rigore per l’Inter c’è e perché la rete di Dimarco è regolare

PRIMO CASO – L’Inter ha battuto l’Atalanta con un rotondo 4-0 e un gioco spumeggiante, eppure anche in questo caso fanno discutere alcuni episodi arbitrali. Luca Marelli analizza il primissimo caso, ovvero la rete annullata a Charles De Ketelaere: «Per quanto riguarda la rete annullata all’Atalanta c’è un contrasto tra Bastoni e Miranchuk: quello che bisogna valutare è il tocco di braccio del giocatore atalantino, che c’è. Deve essere valutata la punibilità e quindi viene correttamente annullata la rete. Non c’è gioco pericoloso di Bastoni perché non mette in pericolo l’avversario. Per questo non è punibile la gamba alta di Bastoni».

TUTTO REGOLARE – Marelli prosegue poi con altri due episodi: «Sul rigore concesso all’Inter bisogna sottolineare un particolare: il pallone non è uscito ma l’assistente aveva già alzato la bandierina. A livello regolamentare non c’è problema perché deve fischiare l’arbitro per fermare il gioco ma è anche vero che a livello psicologico bisogna evitare queste bandierine alte perché il giocatore si può deconcentrare. È una piccola imperfezione perché doveva aspettare che l’azione si concludesse. Il pallone non è uscito, il braccio di Hateboer non è regolare e quindi rigore correttamente assegnato. Anche qui c’è una particolarità: Dimarco segna ma nel momento in cui sta battendo Lautaro Martinez invade l’area con il piede destro. Per essere ribattuto il piede doveva essere appoggiato, motivo per cui la rete è regolare».