Marelli spiega l’ovvio a Gasperini: «Rosso Ederson inevitabile! Gol Lautaro Martinez? Spiego»

L’Inter batte l’Atalanta al Gewiss Stadium blindando il primo posto con tanto di allungo appunto sui bergamaschi e sul Napoli di Conte. La sfida contro gli uomini di Gasperini si è accesa nel secondo tempo, quando l’arbitro ha sventolato un rosso nei confronti di Ederson e uno nei confronti di Bastoni: di seguito l’analisi di Marelli su DAZN

GOL ANNULLATO – L’Inter batte l’Atalanta 2-0 ma si vede annullare un gol di Lautaro Martinez. Luca Marelli analizza questo episodio ma anche un contatto in area tra Francesco Acerbi e Lazar Samardzic: «Il gol di Lautaro Martinez è stato annullato per un contatto tra l’argentino e Djimsiti, quello che viene giudicato punibile è un’infrazione di Lautaro nei confronti di Djimsiti. Lautaro a un ceto punto perde il contatto visivo con il pallone mentre il giocatore dell’Atalanta guarda sempre il pallone. Il VAR concorda con la decisione presa in campo. Il contatto tra Acerbi e Samardzic è molto rischioso, rivedendo le immagini più strette si è notato che Acerbi ha rischiato molto ma ha toccato il pallone che infatti prende un’altra direzione. Poi c’è un contatto di gioco non punibile».

INEVITABILE – Marelli prosegue replicando al pianto di Gian Piero Gasperini che dovrebbe sapere benissimo cosa succede in caso di applauso al direttore di gara: «Il doppio cartellino a Ederson era inevitabile, spiego perché: la prima ammonizione viene data da Massa per proteste, chiede una trattenuta di Thuram che secondo me non c’è e gesticola platealmente. Dopo la prima ammonizione Ederson si gira e applaude Massa. Per quanto riguarda l’applauso Massa non poteva fare altrimenti, l’applauso viene punito con il giallo. Se avesse aggiunto qualche parola forse avrebbe fatto finta di nulla ma con l’applauso no».

ROSSO – Marelli chiude con con il doppio giallo di Alessandro Bastoni che avrebbe in ogni caso saltato l’Udinese perché diffidato: «Il rosso a Bastoni? Il difensore verrà squalificato per una giornata e tornerà con la diffida. Detto questo, il rosso può essere per due motivi: azione potenzialmente pericolosa oppure somma di infrazioni perché precedentemente aveva trattenuto Maldini. Motivo per cui la decisione appare corretta».