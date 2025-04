Marelli spegne i dubbi: «Gol Thuram? Spazio tra braccio e palla! Zalewski rischio»

L’Inter non passa sul campo del Parma, che rimette in piedi la partita nel secondo tempo dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti. Marelli a DAZN ha analizzato tre episodi arbitrali, tra i quali un possibile tocco di braccio da parte di Thuram sul gol del momentaneo 2-0 nerazzurro

DUBBI SCIOLTI – L’Inter di Simone Inzaghi frena sul campo del Parma e dà così al Napoli la possibilità di portarsi a -1 dalla vetta. Luca Marelli chiarisce immediatamente i dubbi sul gol di Marcus Thuram del momentaneo 2-0 nerazzurro: «Il primo episodio è la rete di Thuram, si pensava fosse in dubbio la posizione di partenza di Mkhitaryan che poi è risultata corretta. La realtà è che il VAR si è prolungato sul check per un possibile tocco con il braccio sinistro di Thuram e non c’è la certezza che ci sia il tocco, ma la sensazione è che ci sia sempre spazio tra pallone e braccio di Thuram, quindi rete convalidata dopo il check. Qualche dubbio da alcune inquadrature potrebbe rimanere, ma da altre inquadrature i dubbi sono stati sciolti».

NO RIGORE – Marelli prosegue con il secondo episodio: «Poi verso l’80’ c’è una protesta del Parma per un contatto tra Carlos Augusto e Camara: Carlos appoggia la mano destra tra fianco e spalla sull’avversario. Non c’è un contatto basso ma solo una leggera spinta con la mano destra, talmente leggera che non può portare a un calcio di rigore».

CORRETTO – Per finire, Marelli analizza il brutto intervento di Nicola Zalewski che ha portato a un cartellino giallo: «Zalewski ha rischiato molto, a mio parere il giallo è corretto ma ha rischiato perché è entrato con la gamba molto alta. Ci fosse stato un contatto con la pianta del piede dell’avversario probabilmente ci sarebbe stato l’intervento del VAR per un possibile cartellino rosso. L’intervento è tibia contro tibia quindi la scelta di Doveri è corretta».