Marelli: «Sozza in Inter-Roma, non capisco il rischio però ho fiducia!»

Marelli, ex arbitro italiano, è tornato a parlare della designazione arbitrale di Simone Sozza per Inter-Roma (vedi articolo). Questo il suo commento pubblicato in un video nel suo canale ufficiale YouTube.

UN RISCHIO – Luca Marelli commenta ancora la designazione arbitrale di Simone Sozza per Inter-Roma, in programma sabato 23 aprile alle 18: «Non era tra i favoriti di questa partita per due motivi: primo perché non arbitrava in Serie A da parecchio tempo. Il secondo motivo è che in questa fase della stagione non era il caso di rischiare una partita così importante perché Inter-Roma è fondamentale, oltre che essere un big-match. Sozza è una sorpresa, io ho enorme fiducia in questo ragazzo perché ha qualità tecniche che sono superiori alla media».