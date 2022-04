Marelli: «Sozza in Inter-Roma? Enorme coraggio di Rocchi! Ma benissimo»

Sozza ha diretto molto bene Inter-Roma (vedi moviola), nonostante le becere polemiche perché nato a Milano e della sezione di Seregno. Su DAZN l’ex arbitro Marelli celebra la prestazione del direttore di gara e la scelta del designatore Rocchi.

SCELTA GIUSTA – Luca Marelli ci tiene a elogiare l’arbitraggio di Simone Sozza: «Consideriamo che Inter-Roma era la prima partita con settantacinquemila persone. La designazione? Credo sia stato un enorme atto di coraggio da parte di Gianluca Rocchi, designare un arbitro che vive a trenta chilometri da Milano ed è nato a Milano. Ma forse qualcuno non si ricorda che Graziano Cesari, uno dei migliori arbitri dei nostri tempi, è nato a Parma ha arbitrato il Parma una marea di volte. Stefano Farina è nato a Genova e ha arbitrato il Genoa e la Sampdoria una marea di volte. A me è piaciuta molto questa rottura un po’ con le dinamiche e gli schemi soliti ai quali siamo abituati. Spero che ci saranno altri momenti per rompere un po’ questi schemi, che sono anacronistici nel 2022. Sozza ha arbitrato benissimo, qualcosa ci si inventerà per criticare la sua prestazione ma si conferma un arbitro potenzialmente numero uno per tantissimi anni».