Marelli: «Skriniar, due gialli obbligatori! Non esiste margine di tolleranza»

Skriniar ha rimediato un’espulsione in Inter-Empoli rivelatasi poi deleteria per la squadra di Inzaghi che ha perso clamorosamente a San Siro. Marelli a DAZN commenta le due ammonizioni inflitte dall’arbitro Rapuano allo slovacco

GIALLI OBBLIGATORI – Milan Skriniar è stato espulso in Inter-Empoli, episodio che ha certamente indirizzato la gara verso la sconfitta nerazzurra. Luca Marelli commenta i due gialli inflitti allo slovacco da direttore di gara Antonio Rapuano: «Sono due ammonizioni obbligatorie, una per azione potenzialmente pericolosa e l’altra per imprudenza. Nella prima occasione nemmeno Skriniar protesta. La seconda ammonizione è interessante anche semplicemente per un motivo didattico perché non ci deve interessare se Skriniar ha toccato o meno il pallone – e poi si vedrà che non l’ha preso -, perché si tratta di un’entrata sempre molto pericolosa. Dopodiché c’è un contatto con Caputo che non poteva non essere punito. Non c’è margine di tolleranza o interpretazione, se l’arbitro non avesse estratto i due gialli avrebbe commesso un grave errore».