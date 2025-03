Marelli sicuro: «Braccio di Dumfries è chiaro! Ecco perché non è rigore»

Archiviato il pareggio contro il Napoli, negli studi di DAZN si è parlato degli episodi da VAR accaduti al Maradona. Questo il pensiero dell’ex arbitro Luca Marelli sul tocco di Dumfries.

CERTEZZA – Luca Marelli, ex arbitro e opinionista su DAZN, al termine del pareggio tra Napoli e Inter, ha parlato degli episodi che sono accaduti al Maradona, concentrandosi sull’episodio di Denzel Dumfries. Queste le sue parole: «Il braccio sinistro di Dumfries, che ha ostacolato un tiro in porta di Spinazzola, è chiaramente visibile, il contatto c’è stato ed era lontano dal corpo. Gli arbitri spesso trovano difficoltà nel giudicare i tocchi di braccio, e lo dico per esperienza. Evidentemente, il Var non è intervenuto perché hanno ritenuto che il braccio non ingrandisse il volume del corpo. Se il braccio non fosse stato toccato, il pallone sarebbe finito sul corpo di Dumfries. Contatto con McTominay? I giocatori vanno sul pallone, è un intervento rischioso dello scozzese ma viene valutato come contrasto di gioco».