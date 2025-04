Marelli stronca Fabbri: «Su Bisseck rigore netto, Var doveva intervenire»

Marelli interpreta come rigore il contatto tra N’Dicka e Bisseck in Inter-Roma. Fabbri e il VAR hanno voluto sorvolare, ma si tratta di un errore clamoroso. E l’Inter ha subito un grande dannno.

RIGORE NETTO – Luca Marelli, su DAZN, boccia Micheal Fabbri e VAR nell’episodio N’Dicka-Bisseck: «Ci sono due episodi che coinvolgono N’Dicka nell’area di rigore della Roma. Nel primo caso, Dumfries e lui si fanno falli a vicenda, ma viene punito il primo di Dumfries. Bravo l’assistente a chiamare l’attenzione di Fabbri, che si era girato per capire se ci fosse lo sviluppo dell’azione. Secondo episodio molto più rischioso. La trattenuta inizia ben prima che la palla arrivi nella zona di Bisseck. Il tedesco non si aiuta mai con le mani, che viene solo trattenuto. Episodio da rigore e il VAR poteva intervenire».

FURTI – Si tratta quindi di un rigore grande quanto una casa, che non è stato dato alla squadra di Simone Inzaghi. E non si tratta dell’unico clamoroso errore della settimana, perché una settimana fa a Bologna, il gol di Riccardo Orsolini è arrivato dopo che Miranda aveva battuto la rimessa laterale a quasi 15 metri più in là rispetto a quanto era uscito il pallone. Altro che Marotta League, come dicono i ciarlatani.