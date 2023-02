Marelli: «Sampdoria-Inter tranquilla. Contatto Murillo-Darmian? Bene Maresca!»

Luca Marelli intervenuto su DAZN dopo Sampdoria-Inter per analizzare la partita diretta dall’arbitro Maresca. L’ex arbitro si è complimentato con il direttore di gara soprattutto in occasione del contatto tra Jeison Murillo e Matteo Darmian.

IL COMMENTO – Luca Marelli ha giudicato positiva la prestazione dell’arbitro Maresca, soprattutto in occasione del contatto dubbio a inizio partita tra i due difensori: «Partita abbastanza tranquilla diretta bene da Maresca. Arbitro diverso da quello che era tre anni fa, cioè molto legato ai cartellini. Bravi i giocatori in campo che lo hanno assecondato. Un solo episodio a inizio partita con lo scontro tra Murillo e Darmian che è stato correttamente valutato. Non c’era la possibilità di un calcio di rigore, protesta il solo Darmian e l’azione si conclude con un tiro in porta di Lautaro Martinez».