Marelli: «Rosso a Sanabria, chiaro errore di Ayroldi! Intervento VAR, vi spiego»

Luca Marelli, ex arbitro italiano oggi opinionista su DAZN, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato di Inter-Torino e del rosso a Sanabria.

INTERVENTO VAR – Luca Marelli torna ad analizzare l’espulsione di Sanabria contro l’Inter: «L’espulsione di Sanabria è stato un chiaro errore di Ayroldi. Sanabria non ha mai guardato l’avversario, saltando anche a braccia larghe. Molto bravo Di Bello al VAR a segnalare l’errore. In alcune circostanze ci può stare l’intervento del VAR anche nel caso in cui ci sia un episodio che era nel controllo dell’arbitro. Questo può capitare, molto raramente, anche in area di rigore».