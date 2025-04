Marelli sul gol irregolare del Bologna: «Rimessa battuta 13 metri avanti: eccessivo!»

Marelli esprime il suo punto di vista riguardo il gol del Bologna nato nei minuti finali della sfida vinta 1-0 contro l’Inter. L’ex arbitro su DAZN ritiene eccessiva, giustamente, la rimessa laterale battuta ben oltre i 10 metri.

GOL IRREGOLARE – Il gol del Bologna nei minuti finali contro l’Inter fa giustamente discutere, avendola battuta ben oltre i 10 metri rispetto la posizione reale. Luca Marelli in collegamento su DAZN ha espresso così la sua opinione: «La prima di due rimesse consecutive. La prima viene battuta dal Bologna 13-14 metri più avanti, sulla prima rimessa laterale c’è un guadagno che riteniamo eccessivo. Naturalmente il Var non può intervenire, per due motivi che vi spiego. Uno, la rimessa è precedente alla rimessa successiva. E poi è una ripresa di gioco e sulle riprese di gioco il Var non può intervenire».