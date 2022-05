Marelli: «Rigore Inter ok, prima decisione Chiffi completamente sbagliata!»

L’Inter batte l’Udinese e tiene viva la corsa scudetto dopo i 3 punti del Milan con la Fiorentina. Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, parla del rigore assegnato ai nerazzurri dal VAR mentre Chiffi in campo aveva fatto segno di proseguire. Di seguito le sue dichiarazioni

DECISIONI CORRETTE – L’Inter risponde alla vittoria del Milan conquistando 3 punti sul campo dell’Udinese. Dopo la rete dello 0-1 di Ivan Perisic, i nerazzurri ottengono un rigore per fallo su Edin Dzeko. Luca Marelli conferma l’ottimo operato del VAR: «Calcio di rigore non visto da Chiffi in campo che ha indicato chiaramente con le braccia come non ci fosse niente. Una volta rivisto è evidente che in realtà la prima impressione di Chiffi era completamente sbagliata. Dzeko anticipa nettamente Pablo Mari che dopo si rende conto di averla combinata e rimane a terra. Una volta arrivata la chiamata del VAR era scontato il rigore, chiara occasione da rete interrotta e quindi cartellino giallo. Su gol di Lautaro Martinez, se non avesse toccato Silvestri, la rete non sarebbe stata convalidata e si sarebbe ripreso con un calcio di punizione indiretto perché se la palla tocca il palo è come se non ci fosse nessun tocco».