Marelli: «Rigore Inter al limite come quello all’andata. Bastoni? No certezze»

Luca Marelli, ex arbitro, in collegamento con gli studi di DAZN ha detto la sua riguardo il calcio di rigore dato all’Inter, e il contatto a detta sua dubbio tra Bastoni e Zakaria.

CASI DUBBI – Luca Marelli parla del calcio di rigore dato all’Inter e del contatto dubbio tra Alessandro Bastoni e Denis Zakaria: «Fallo su Denzel Dumfries? Alvaro Morata tocca la punta del piede dell’olandese, una volta rivisto al monitor è chiaro che concede il calcio di rigore. Tutto sta nel valutare la legittimità del fallo, per me la scelta è tirata così come il rigore concesso alla Juventus nel girone di andata! Il contatto tra Bastoni e Zakaria è praticamente impossibile da decifrare per Massimiliano Irrati. L’arbitra fischia calcio di punizione diretto, perché il fallo c’è. La sensazione è che il fallo sia sulla linea, però il rigore non è stato concesso. Perché? Probabilmente non ci sono certezze di quando è iniziato il fallo. Personalmente ho parecchi dubbi, perché ho la sensazione che il fallo sia sulla linea».