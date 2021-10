Marelli: «Rigore chiesto da Pellegrini di Kjaer? Uguale a Inter-Juventus!»

Da Roma-Milan 1-2 (vedi articolo) esce l’ennesima direzione arbitrale disarmante di questo inizio di Serie A. L’arbitro Maresca, verso il quale Mourinho ha sbottato (vedi articolo), dopo aver confermato al VAR un rigore discutibile su Ibrahimovic ne ha negato uno di Kjaer su Pellegrini uguale a Inter-Juventus. Luca Marelli a DAZN fa il parallelo.

DUE PESI E DUE MISURE! – L’ex arbitro Luca Marelli fa notare come, nel giro di sette giorni, gli arbitri cambino decisione troppo facilmente: «Il rigore chiesto dalla Roma nel recupero? Dovremmo parlarne più che altro facendo riferimento a qualcosa che abbiamo visto molto recentemente. Il contratto fra Simon Kjaer e Lorenzo Pellegrini penso ricordi a molti quello che è successo in Inter-Juventus, l’episodio fra Denzel Dumfries e Alex Sandro. Questo contatto ci ricorda qualcosa, il problema è che ci sono state due decisioni completamente diverse. Soprattutto in un caso il VAR è intervenuto, nell’altro no. Per quanto mi riguarda è esattamente come Inter-Juventus: non era rigore allora e non è rigore adesso».