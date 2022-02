Marelli: «Perisic, fallo al limite. Rosso non sbagliato ma manca una cosa»

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, commenta la prova dell’arbitro Chiffi al termine di Genoa-Inter. L’ex direttore di gara si concentra soprattutto su un fallo commesso da Perisic.

FALLO DA ARANCIONE – Prova abbastanza sufficiente quella di Daniele Chiffi, arbitro di Genoa-Inter (qui la nostra moviola). Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, giudica così la prova del direttore di gara: «Primo tempo impreciso, secondo un po’ meglio. C’è un episodio sul quale ci sarà discussione, ed è l’ammonizione di Ivan Perisic. In presa diretta sembrava molto meno, visto al replay è molto al limite. Questo è un episodio sul quale il VAR non interviene mai. Se l’avesse espulso, l’avrei preferito. Cosa fa propendere il VAR per non intervenire? Manca la velocità d’impatto, Perisic ha tentato di ritrarre la gamba. Striscia sulla coscia ma non lo colpisce pienamente. Detto ciò, il rosso non sarebbe stato sbagliato».