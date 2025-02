Marelli: «Pallone uscito di 20-30 cm? Var non poteva intervenire. Darmian? Non è rigore!»

Luca Marelli ha analizzato gli episodi più importanti di Inter-Fiorentina: il calcio d’angolo, da cui nasce l’autogol di Marin Pongracic, viziato da un pallone già uscito dal campo e il rigore assegnato alla viola per fallo di mano di Matteo Darmian.

IL RAGIONAMENTO – Luca Marelli ha effettuato a DAZN la sua moviola in merito ai due episodi rilevanti di Inter-Fiorentina. Di seguito la sua analisi: «Nel caso del primo gol dei nerazzurri, il pallone era uscito di 20-30 cm. Una svista evidente della classe arbitrale, da cui è derivato il calcio d’angolo che ha portato all’autorete di Pongracic. Il Var non può intervenire perché dopo il calcio d’angolo non può più essere chiamato in causa per decidere su episodi che riguardano una fase precedente».

EPISODIO RIGORE – Marelli ha poi proseguito indicando il suo giudizio sul rigore assegnato alla viola contro l’Inter: «Per quanto riguarda il rigore assegnato alla Fiorentina, quello che interessa è la punibilità o meno del tocco di braccio di Darmian. Data la distanza minima tra Gosens e Darmian, con il pallone che schizza molto velocemente sul braccio del calciatore dell’Inter, per me sarebbe stato corretto non assegnare il calcio di rigore».