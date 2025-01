Marelli spiega: «Obbligatorio il giallo per Fofana! Il motivo»

Youssouf Fofana è stato ammonito in Milan-Parma e salterà il derby della prossima settimana contro l’Inter. Luca Marelli spiega l’azione su Dazn.

GIUDIZIO ARBITRALE – Se ci fossero eventualmente dubbi sull’ammonizione di Youssouf Fofana ci pensa Luca Marelli a spegnere qualsiasi polemica. L’ex arbitro di Serie A ha spiegato l’azione e giudicato positivamente la decisione di Abisso sul campo: «Riparte l’azione del Milan, Fofana inizialmente recupera palla in modo regolare. Dopo c’è l’irregolarità. Il francese fa fallo evidente su un tentativo di contropiede del Parma. C’è prima il contatto basso, poi anche quello alto che non lascia dubbi. Si tratta di SPA, la sanzione disciplinare è obbligatoria. Il giallo è giusto, Abisso ha preso la scelta corretta».

Fofana non l’unico diffidato! Rischia uno dell’Inter a Lecce

SQUALIFICATO – Fofana salterà il derby contro l’Inter per somma di ammonizioni. Giocherà probabilmente Bennacer al suo posto assieme a Tijjani Reijnders, leader tecnico assoluto del Milan di Sergio Conceicao. Prima ancora di questo l’Inter deve pensare al Lecce. Alle ore 18 ci sarà la trasferta dello stadio Via del Mare e non sarà una partita piuttosto semplice. Come Fofana anche Denzel Dumfries è sulla lista dei diffidati e con un’ammonizione sarà squalificato, saltando quindi il derby.