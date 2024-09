Marelli: «Monza-Inter, Pairetto fa un grave errore! Una spiegazione»

Monza-Inter, match valevole per la quarta giornata di Serie A, si è chiuso sul risultato di 1-1 all’U-Power Stadium. Sigla il vantaggio Dany Mota mentre i nerazzurri acciuffano il pareggio con Dumfries. Marelli a DAZN è intervenuto per sottolineare un errore di Pairetto nel finale di partita

GRAVE ERRORE – Monza-Inter è terminata sul risultato di 1-1 e succede tutto nel secondo tempo: Dany Mota porta in vantaggio i brianzoli all’81’ mentre Denzel Dumfries replica all’88’. Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di moviola su DAZN, sottolinea un errore dell’arbitro Pairetto nei minuti di recupero: «È una partita in cui c’è stata una buona direzione, peccato per l’errore molto grave commesso al 94′».

Monza-Inter, Marelli sottolinea l’errore di Pairetto nei minuti di recupero

PRECIPITOSO – Prosegue Marelli: «C’è un fallo di Pavard su Dany Mota, inizialmente Pairetto fa correre poi sul contatto successivo decide di interrompere il gioco. Probabilmente lo fa perché non si è reso conto che il pallone stava arrivando a Pessina che sarebbe rimasto davanti a Sommer praticamente senza avversari. Bastava aspettare un secondo, è stato un errore commesso per troppa precipitazione. Era un fallo da fischiare ma in un secondo momento. L’errore, per quanto può esserci una spiegazione, rimane un errore grave».