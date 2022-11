Marelli: «Al momento no al maxi recupero in Italia, probabile una novità!»

Luca Marelli ha parlato a Tutti Convocati riguardo le innovazioni a cui si sta assistendo in questo Mondiale, nel particolare, il maxi recupero e il fuorigioco semiautomatico.

RECUPERO – Luca Marelli ha parlato a Tutti Convocati riguardo le innovazioni di questo Mondiale: «Io sono dell’idea del tempo effettivo nel recupero. Nei minuti di recupero si gioca effettivamente poco, in tutto il mondo. L’idea di fermare il cronometro sulle macro interruzioni non è una cattiva idea. È parzialmente seguita in questo mondiale. Per poter fare questo c’è bisogno di una quinta persona. Non tutti lo sanno ma in campo c’è il quinto ufficiale. Un assistente di riserva che tiene conto delle interruzioni macro e le indica poi all’arbitro». Così Marelli che spiega la figura del quinto ufficiale.

FUORIGIOCO – Marelli ha poi continuato: «Da quel che ho saputo questa mattina non c’è nessuna intenzione di portare il maxi recupero in Serie A. In questo momento non ci sono indicazioni d questo genere. Al momento è così, poi è chiaro che manca più di un mese. Io sono contrario a portarli in Campionato. Semplicemente perché riprenderebbe con una regola diversa. L’unica differenza che potrebbe esserci è il fuorigioco semiautomatico. Le sperimentazioni ci sono già state. Sta funzionando bene nonostante le critiche de tifosi argentini». Marelli termina il suo intervento annunciando la probabilità del fuorigioco semiautomatico anche in Serie A.