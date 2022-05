Marelli: «Manganiello, male nel primo tempo. Manca un rigore all’Inter!»

Marelli ex arbitro italiano, attraverso il suo canale YouTube ha commentato l’arbitraggio di Manganiello in Inter-Empoli. L’opinionista di DAZN analizza in particolare un rigore non dato ai nerazzurri.

LA DIREZIONE – Luca Marelli commenta così la direzione di gara di Manganiello in Inter-Empoli: «Nessuno si aspettava questo andamento nel risultato, mi aspettavo una partita completamente differente. Manganiello nel primo tempo ha arbitrato molto male, mentre nel secondo tempo ha offerto un’ottima prestazione. Il primo tempo è stato molto negativo, mi lascia molto perplesso chi parla di una partita arbitrata col metodo inglese. Al 22′ calcio di rigore concesso all’Inter: si era capito subito che c’era qualcosa che non andava, l’unico dubbio che era rimasto è se Barella fosse stato tocca insieme al pallone. Parisi fa un intervento molto pericoloso toccando però nettamente il pallone. Al 31′ Bandinelli spinge Barella in area di rigore. Vero che il nerazzurro ha accentuato la caduta, però io penso che questo sia un calcio di rigore. Due mani sulla schiena dell’avversario sono troppe. La spinta c’è, nonostante il salto di Barella. Il VAR però non può intervenire perché non è un chiaro ed evidente errore. Il recupero del pallone sulla rete del pareggio del 2-2 è un fallo molto evidente. Si tratta di un normalissimo fallo, neanche da sanzionare con il cartellino giallo».