Marelli mai contento: «Monza-Inter, su Frattesi mai rigore! Uno c’è»

L’Inter si è imposta 5-1 sul campo del Monza con le doppiette di Lautaro Martinez e Calhanoglu e la rete di Thuram. Il match ha fornito diversi spunti da moviola, con ben tre rigori assegnati: uno ai brianzoli e gli altri due ai nerazzurri. Secondo Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, ne andava fischiato solo uno

ARBITRAGGIO DELUDENTE – L’Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo a Monza dove si è imposta con ben cinque gol. Luca Marelli analizza i principali episodi arbitrali, in particolare i tre rigori fischiati: «Nonostante il 5-1 finale l’arbitraggio non ha convinto. Su tre rigori secondo me andava fischiato uno solo. Il primo rigore, assegnato all’Inter, è quello più netto: da sottolineare che il VAR ci ha messo un po’ a richiamare l’arbitro che poi ha deciso in pochi secondi. IL tocco di mano c’è, ma si vede solo da una inquadratura. Rigore corretto. Fuorigioco di Pessina? La bellezza del fuorigioco semiautomatico è la sua precisione. Questo è un fuorigioco di cui non ci sarebbe mai stata certezza, al massimo una sensazione di fuorigioco o non fuorigioco. In realtà con il fuorigioco semiautomatico il margine di errore è molto basso. Gli altri due rigori? In queste due circostanze i contatti ci sono ed è innegabile ma l’intensità è molto limitata. O si fischiano tutti i contatti e ci prepariamo a partite con 200 rigori o altrimenti non possono essere rigori da fischiare. Nel secondo caso, Frattesi si pone davanti ad Akpa-Akpro: le gambe non si toccano mai, c’è un leggero contatto con il braccio destro. Se per voi è rigore io alzo le mani, per me questi non sono mai rigori».