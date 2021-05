VELENI – L’arbitraggio di Calvarese , in Juventus-Inter , ha fatto discutere parecchio . Sono diversi gli episodi incriminati, che l’ex fischietto Luca Marelli ha provato ad analizzare: « Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter: Abisso era nella posizione ideale, ha visto e ha deciso di non dare un rigore. Chiffi ha fatto moviola e l’ha richiamato alla on field review. C’è bisogno di resettare tutto, il VAR non è la moviola. Altrimenti l’anno prossimo ci saranno 400 rigori fischiati. Dal punto di vista tecnico, Rizzoli ha rivitalizzato e riscoperto degli arbitri. Ma sul VAR ha creato un’oggettiva confusione. Il protocollo non prevede la rivisitazione di episodi dubbi, ma di chiari ed evidenti errori».

