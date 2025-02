Marelli: «Juventus-Inter, due episodi: manca un giallo a Conceicao!»

Juventus-Inter è terminata con la vittoria bianconera grazie alla rete di Conceicao mentre i nerazzurri si leccano le ferite per un’occasione di sorpasso al Napoli buttata al vento, nonostante le tante occasioni create nel primo tempo. Marelli analizza i pochissimi episodi arbitrali del match su DAZN

POCHI SPUNTI – Juventus-Inter ha decretato la vittoria dei padroni di casa grazie al gol di Francisco Conceicao nel secondo tempo. La sfida non ha dato grandissimi spunti arbitrali e Luca Marelli analizza infatti soltanto due episodi: «Partita tranquilla e ben arbitrata da Mariani. L’unico errore commesso secondo me è intorno al 40′ quando Dumfries anticipa Conceicao e quest’ultimo lo trattiene vistosamente: ci sarebbe stata una punizione al limite e il giallo. Il secondo episodio riguarda invece uno scontro tra McKennie e Bastoni: lo facciamo rivedere perché qui il rischio è che si prenda un fermo immagine che possa sviare. In questa circostanza non c’è nulla, è uno scontro casuale con McKennie che guarda sempre e solo il pallone e atterra sulla caviglia di Bastoni. Capita nel calcio che ci siano scontri casuali che possano arrecare dolore fisico, ma non c’è veramente nulla».