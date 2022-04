Marelli: «Inter, non avrei dato calcio di rigore. Dubbio anche sul secondo»

Marelli, ex arbitro e opinionista di DAZN, in un video pubblicato nel suo canale YouTube ufficiale ha detto la sua riguardo le polemiche di Juventus-Inter.

NO CALCIO DI RIGORE – Luca Marelli parla così delle polemiche in Juventus-Inter: «La prima mezz’ora è stata bellissima con tanti contrasti duri e con tre ammonizioni. Ho letto giudizi estremi su Irrati. Certamente non posso dire che è stata una partita perfetta, ha fatto qualche errore. La prestazione a mio avviso è stata comunque positiva. Il rigore concesso all’Inter a me non piace, e a me non piaceva neanche quello concesso all’andata alla Juventus. La partita si infiamma praticamente subito con il fallo di Lautaro Martinez su Locatelli: in questa circostanza Irrati a me non è piaciuto perché ci ha messo un po’ di tempo ad estrarre il cartellino giallo. Se questa è espulsione allora anche quella di Locatelli su D’Ambrosio è espulsione, quindi stesso metro di giudizio».

BASTONI-ZAKARIA – Marelli parla del contatto dubbio tra il difensore italiano e il centrocampista della Juventus: «Il contatto tra i due c’è e viene considerato il fallo. In quella circostanza non si valuta se il fallo c’è o meno, perché Irrati ha fischiato, ma va valutato se è in area di rigore o meno. Secondo me Mazzoleni non è intervenuto perché non aveva le immagini adatte per decidere. La mia sensazione è che sia esattamente sul punto esterno dell’area di rigore e dunque calcio di rigore».