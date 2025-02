Marelli: «Inter, manca un giallo a Mkhitaryan! Ekuban ha rischiato»

L’Inter vince a San Siro con il Genoa e vola momentaneamente in vetta in attesa del Napoli impegnato domenica alle 12.30 sul campo del Como. Luca Marelli analizza su DAZN tre episodi in particolare, tra i quali il gol annullato a Ekuban negli ultimissimi minuti del match

CARTELLINI – L’Inter batte il Genoa a San Siro, non senza faticare e grazie al gol del suo capitano Lautaro Martinez. Luca Marelli, come di consueto, analizza gli episodi arbitrali principali: «Il giallo a Miretti? Per quanto mi riguarda ci sta il giallo perché manca qualche elemento per il cartellino rosso. C’è un contrasto pesante, c’è la velocità ma è anche vero che è sulla gamba di richiamo, ossia la gamba sinistra di Bastoni che è anche sfortunato perché gli rimane in mezzo alle gambe di Miretti. Non vedo elementi per il rosso. Mancato giallo al diffidato Mkhitaryan? Mkhitaryan ferma Miretti lanciato in una ripartenza con parecchio campo davanti. In queste circostanze si parla di azione potenzialmente pericolosa, fermata da Mkhitaryan con un fallo chiaro. Miretti accentua ma il fallo c’è, non è arrivato il giallo ma ci stava».

DECISIONE GIUSTA – Marelli approva anche la decisione di annullare il gol messo a segno dal Genoa negli ultimissimi minuti della partita: «Contatto Ekuban-Martinez? Corretto anche sanzionare con il cartellino giallo il calciatore del Genoa perché è stato un fallo molto rischioso. Ekuban è stato bravo poi a ritirare la gamba altrimenti se avesse colpito Martinez con quella gamba sarebbe stato espulso. Fallo piuttosto evidente dato che Martinez aveva già il pallone tra le mani, decisone corretta».