Marelli: «Inter-Juventus, rigori corretti! Mano Dumfries: spiego»

Inter-Juventus è stata una partita ricca di gol ma anche di episodi, su tutti i due rigori assegnati ai nerazzurri e messi a segno da Zielinski. Marelli su DAZN analizza sia i due penalty ma anche le timide proteste di Lautaro Martinez sul 2-1 bianconero siglato da Weah

EPISODI – Inter-Juventus è stata una partita certamente divertente per gli spettatori esterni, con ben otto gol e diversi episodi. Luca Marelli, moviolista di DAZN, analizza tutto a iniziare dai rigori assegnati ai nerazzurri: «Sul primo rigore dato all’Inter c’è Thuram che anticipa Danilo: il brasiliano entra in ritardo e calcia la caviglia di Thuram. Rigore giusto. Passiamo poi al secondo episodio, vale a dire la rete del 2-1 della Juventus che parte da un’azione a centrocampo su un pallone perso da Lautaro Martinez che si lamenta di un fallo di Weah, ma non c’è nulla. Lautaro si fa male più che altro per il suo movimento».

Inter-Juventus, Marelli spiega una regola sul secondo rigore assegnato ai nerazzurri

REGOLA – Marelli specifica poi una regola precisa per quanto riguarda il secondo rigore assegnato all’Inter: «Secondo rigore assegnato all’Inter, questa volta per fallo di Kalulu su Dumfries: nel momento in cui c’è il contatto, c’è anche tocco di mano ma dobbiamo tenere conto che quando ci sono più infrazioni viene punito il primo fallo commesso che in questo caso è il calcio di Kalulu».