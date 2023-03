Marelli: «Hjulmand aumenta volume del corpo, rigore. Gosens…»

Luca Marelli ha analizzato gli episodi più controversi di Inter-Lecce su Dazn. L’ex arbitro ha promosso Gianluca Manganiello, che ha sbagliato in una sola occasione durante il primo tempo.

RIGORE – Luca Marelli assolve Gianluca Manganiello, ma sottolinea un errore su Dazn: «Non mi piace questa decisione, rivedendo l’episodio non riesco a capire come mai non sia intervenuto il Var. Il controllo c’è stato ma Nasca doveva intervenire. Hjulmand ha aumentato il volume corporeo, in questo specifico episodio se il braccio fosse stato aderente al corpo il pallone sarebbe passato. Secondo me sarebbe stato più corretto dare il rigore per l’Inter. Ha cambiato la traiettoria della palla con un braccio non aderente al corpo, semplice. Sull’episodio Gosens-Blin c’è tanta scena. Non può essere rigore. Il contatto è veramente leggero tra i due. L’errore di Manganiello è di essere troppo vicino, è statico e si trova in mezzo. Manganiello ha gestito bene tutti gli episodi perciò lo approvo, ma è stato un disastro a livello di spostamento. Tuia-Lautaro, Gendrey-Dumfries e Gosens, in tutte e tre le volte interventi corretti, hanno preso il pallone e per dinamica hanno toccato gli avversari».

