Marelli, grave errore di Manganiello: «Manca secondo giallo a Duda!»

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e protagonista di Dazn, ha giudicato negativamente la prestazione dell’arbitro Manganiello in Inter-Verona. Un errore piuttosto grave con Duda.

MOVIOLA – Luca Marelli fa la moviola della partita finita da poco a San Siro: «Due episodi in Inter-Verona. Il calcio di rigore è un tocco di mano di Valentini, che in un primo momento non è stato assegnato. Manganiello se l’era perso, poi con l’on-field review ha concesso il fallo. Il braccio si allarga verso il pallone, l’intervento è punibile. Manca poi una seconda ammonizione per imprudenza a Duda. Giusto dare il vantaggio all’Inter, col pallone poi in fallo laterale Manganiello doveva tornare indietro e dare l’espulsione a Duda. L’allenatore lo ha sostituito subito e questa è la più grande sconfitta dell’arbitro».