Marelli: «Gol Inter, proteste Monza inutili! Lautaro Martinez? Spiego»

Tanti gol e una serie di episodi particolari creano una ricca moviola alla fine di Inter-Monza. Luca Marelli prova a fare luce sugli episodi, a partire dal gol annullato a Lautaro Martinez.

GOL ANNULLATO – Il primo caso su cui Luca Marelli, opinionista arbitrale di Dazn, prova a fare luce al termine di Inter-Monza è quello avvenuto al 24′: «Gol di Lautaro Martinez annullato per un tocco di mano. C’è da spiegare semplicemente il concetto di immediatezza. La sensazione iniziale è che avesse toccato il pallone male. Tocca il pallone con la mano successivamente, mentre si coordina per tirare in porta. Sappiamo che nel caso in cui ci sia immediatezza tra il tocco dell’attaccante che poi realizza la rete e il gol, la rete stessa viene annullata con overrule, cioè con una comunicazione via auricolare, perché si tratta di un episodio oggettivo. Non conta neanche che ci sia più o meno intensità sul tocco di mano, o c’è o non c’è».

Dal gol annullato a Lautaro Martinez all’autogol del 3-2 finale: la moviola di Marelli al termine di Inter-Monza

CONTRASTO – Luca Marelli, poi, prosegue analizzando un altro momento del primo tempo di Inter-Monza: «Contrasto in area di rigore sul quale l’Inter si è un po’ lamentata, tra Izzo e Dumfries a centro area su un calcio d’angolo. Cadono a terra entrambi, poi il calciatore del Monza rimane a terra mentre il nerazzurro si lamenta. In realtà entrambi si aiutano con le braccia, Izzo trattenendo la maglia sul pezzo e Dumfries trattenendo Izzo per la maglia sulla parte destra del petto. Pertanto l’arbitro, che si trova proprio dietro i due, valuta e ritiene di non fischiare nulla per non avvantaggiare nessuna della due squadre. Mi trovo d’accordo con la decisione».

L’AUTOGOL – Luca Marelli termina col gol del 3-2 in favore dell’Inter: «L’autogol di Georgios Kyriakopoulos è un episodio sul quale il Monza ha protestato parecchio subito dopo. Si sono lamentati di una spinta di Lautaro Martinez nel contrasto con il giocatore. Ma possiamo dire che non c’è un’infrazione, semplicemente è un contrasto di gioco tra due giocatori che si portano verso il pallone. Dopo di che c’è la deviazione di Kyriakopoulos nella propria rete, ma non vedo infrazioni commesse dall’attaccante dell’Inter che tra l’altro non si aiuta neanche con le braccia. È semplicemente un contatto di gioco e il pallone finisce in rete per pochissimi millimetri».