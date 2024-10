Marelli giustifica Massa: «Cristante al limite! Non espulso? C’è un motivo»

La moviola di Roma-Inter e la direzione arbitrale di Davide Massa dà molto di cui parlare. Nella lente d’ingrandimento di Luca Marelli ci va l’episodio che ha come protagonisti Marcus Thuram e Bryan Cristante.

MOTIVAZIONI – Bryan Cristante viene graziato alla mezz’ora di Roma-Inter, quando interviene in maniera scorretta su Marcus Thuram. L’arbitro incaricato di dirigere la gara, Davide Massa, lascia correre, come anche il VAR che non interviene. Luca Marelli, opinionista di Dazn, tenta di trovare una giustificazione all’accaduto: «Perché non è stato espulso Cristante? È un episodio particolare questo. Il dubbio è se il fallo c’è. E Il fallo, commesso da Cristante, c’è: gamba sinistra sul polpaccio destro di Thuram. Essendo fuori area i VAR possono intervenire solo in caso di cartellino rosso, che si concretizza solo in caso di DOGSO, cioè di chiara occasione da rete».

Cristante e il fallo su Thuram in Roma-Inter: la spiegazione di Marelli

QUATTRO PUNTI – Luca Marelli, nel corso di “Open VAR”, prosegue analizzando il caso Cristante: «Per un DOGSO ci dev’essere l’assoluta certezza che tutti e quattro i quesiti siano rispettati per intervenire. Questi quesiti sono: distanza dell’azione dalla porta e c’è perché in questo caso siamo a diciotto/diciannove metri. Direzione generale dell’azione e anche in questo caso ci siamo perché siamo in direzione della porta. Possesso del pallone, e il pallone ce l’ha Thuram. L’ultimo punto prevede la presenza di altri difensori».

GIUDIZIO PERSONALE – Questa la ricostruzione finale di Marelli sul mancato rosso a Cristante nel primo tempo di Roma-Inter: «Ricostruendo questa circostanza possiamo dire che in sala VAR non sono intervenuti sul chiaro fallo di Cristante perché probabilmente hanno ritenuto N’Dicka in grado di poter contrastare positivamente Thuram. È una decisione molto al limite ma se personalmente fossi stato in sala VAR anche io non avrei richiamato l’arbitro Davide Massa».