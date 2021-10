Marelli: «Episodio Inter-Juventus non è fallo. Giusto rosso a Inzaghi»

Luca Marelli, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, è ritornato a parlare dell’episodio in Inter-Juventus. Per l’ex arbitro non è fallo, mentre su Inzaghi rosso giusto

CONTATTO NORMALE − Marelli è perplesso sul rigore concesso ai bianconeri in Inter-Juventus: «Episodio sul quale non ci troveremo mai tutti d’accordo, contano le fedi di appartenenza. Vado oltre, sono perplesso che questo tipo di contatto venga considerato infrazione. Non si possono considerare come falli. Domenica scorsa, avevo detto che il rigore su Nicolò Barella non piaceva, perché era un semplice contatto. In Italia si fischiano troppi rigori, già 44 dopo nove giornate. Se ti chiamano al Var, è normale che il rigore alla fine lo fischi. Io discuto se quello fosse davvero un fallo. Non si tratta se coinvolga Inter, Juve o Milan. Espulsione Simone Inzaghi, non c’è discussione».