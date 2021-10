Marelli: «In Empoli-Inter non c’è niente. Episodio da moviola non da Var»

Luca Marelli, intervenuto in collegamento su Radio 24 durante l’edizione Tutti Convocati, ritiene che l’episodio del primo tempo in Empoli-Inter è regolare e, inoltre, il Var non può intervenire

D’AMBROSIO-BAJRAMI − Questa l’analisi dell’ex arbitro Marelli sull’episodio in Empoli-Inter: «Questi episodi non sono da Var ma mediaticamente hanno ragione. Ad Empoli non c’è niente, è un semplice contatto di gioco. Non è episodio da Var ma da moviola e deve rimanere un discorso da moviola. L’arbitro di campo deve spiegare perché si è deciso in una certa maniera come nel basket e nel NFL».