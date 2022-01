Marelli: «Dzeko-Modolo, fallo c’è ma VAR non può intervenire. No rigore»

Inter-Venezia si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri che strappano i 3 punti al 90′ grazie alla rete di Dzeko. Luca Marelli – ex arbitro e ora moviolista di DAZN -, dice la sua sull’arbitraggio di Marchetti e sugli episodi più controversi

ARBITRAGGIO – Inter-Venezia si è chiusa con la vittoria della squadra di Simone Inzaghi che manda dunque un messaggio al Milan, impegnato domani con la Juventus. Luca Marelli fa chiarezza su due episodi arbitrali: «Sul gol del pareggio dell’Inter c’è un’infrazione di Dzeko su Modolo ma c’è un particolare che non permette al VAR di intervenire perché Ceccaroni si impossessa del pallone, lo gioca e quindi il VAR non può intervenire perché il fallo di Dzeko è considerata un’azione precedente. Il fallo però c’era e lo vediamo perché nella coerenza arbitrale manca qualcosina. Successivamente, infatti, interviene Modolo su Dzeko e notiamo la differenza. Il fallo è lo stesso ma in questa occasione viene fischiato e il giocatore ammonito. Possiamo discutere sull’entità dei due episodi ma il fallo è uguale. Passiamo al presunto tocco di braccio di Modolo: rivedendolo in realtà ci accorgiamo che tocca solo con il piede sinistro ma non c’è tocco di mano, quindi il calcio di rigore non doveva essere assegnato».