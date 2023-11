Marelli difende Sozza: «Corretto sul gol di Scamacca! Il rigore…»

Dallo scontro Dimarco-Lookman che porta al gol di Scamacca al placcaggio in area di Musso su Dimarco che causa il rigore: l’analisi di Marelli sulle decisioni di Sozza.

VALUTAZIONI – Luca Marelli, intervenuto su Dazn al termine di Atalanta-Inter, prova a spiegare le scelte dell’arbitro Sozza, anche con qualche contraddizione: «Al 61′ di Atalanta-Inter c’è un contrasto tra Dimarco e Lookman. Sozza è in controllo e lascia proseguire l’azione e dà vita alla rete di Scamacca. Il contatto tra i due c’è stato: un contatto alto, soprattutto con le braccia, Lookman si aiuta. Sozza controlla, lascia correre, non fa una piega di fronte a quello che è successo in campo. Si tratta di chiaro ed evidente errore? Chiaramente no. È una valutazione da campo di un arbitro che aveva il pieno controllo dell’azione. È una valutazione sulla quale c’è chiaramente da discutere ma proprio perché c’è da discutere non è un chiaro ed evidente errore. Pertanto è corretto lasciar correre. Per quanto mi riguarda giusto convalidare la rete. Per quanto riguarda il rigore al 38′: vale il concetto di chi arriva prima ha ragione. Arriva prima Darmian che sposta col piede sinistro il pallone, Musso travolge il giocatore. Il calcio di rigore è la conseguenza di quello che è successo. Nessuna sanzione disciplinare perché è al limite del potenzialmente pericoloso, dato che il pallone stava andando fuori dallo specchio della porta. In ogni caso Musso ha cercato il pallone».