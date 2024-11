Marelli contraddice pure il VAR: «Rigore Inter non andava fischiato! Mano Olivera casuale»

Inter e Napoli non vanno oltre l’1-1, con le reti messe a segno da McTominay e Calhanoglu, entrambe nel primo tempo. Nel secondo tempo meglio i nerazzurri che hanno anche l’occasione di andare in vantaggio dal dischetto, ma il turco sbaglia dopo una serie interminabile di rigori realizzati. Marelli a DAZN analizza appunto l’episodio arbitrale principale ma anche un altro dubbio

DECISIONE DUBBIA – Inter e Napoli non si sono fatte male, portando a casa un punto a testa. Due gli episodi arbitrali principali, un rigore assegnato e uno dubbio non fischiato. Luca Marelli parte proprio dal secondo: «Parliamo del contatto in area tra Lautaro Martinez e Olivera, c’è un tocco di mano di Olivera che Mariani non ha visto ma sono d’accordo con il VAR che non è intervenuto perché il tocco è praticamente casuale, non ha avuto nemmeno il tempo per coordinarsi ed evitare un tocco di mano. Corretta la decisione del VAR».

Inter, fischiato un rigore a favore nel secondo tempo: Marelli non concorda con Mariani e il VAR

NON MERITEVOLE – Nel secondo tempo l’arbitro Mariani fischia un rigore all’Inter che ha fatto molto discutere Antonio Conte ma che l’audio VAR chiarisce perfettamente. Marelli, nonostante tutto, insiste nel dire il contrario: «Il rigore concesso è per un contatto molto leggero tra Anguissa e Dumfries, Mariani ha una buonissima visuale e questo vuol dire che il VAR non può intervenire. In realtà il contatto è leggero, questi non sono episodi meritevoli di un calcio di rigore. Non andava fischiato, probabilmente Mariani ha valutato diversamente l’intensità».