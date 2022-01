Marelli: «Contatto Dzeko-Lezzerini? Si tenderà sempre di più a sorvolare»

L’Inter ha vinto con il Venezia in rimonta grazie alle reti di Barella e Dzeko. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, in onda su Radio 24, tornando sui due episodi arbitrali più discussi del match (vedi moviola)

EPISODI – L’Inter con il Venezia ha vinto in rimonta con il gol decisivo di Edin Dzeko giunto al 90′. Il bosniaco è stato protagonista anche dei due episodi arbitrali più discussi. Luca Marelli fa chiarezza su entrambi: «Il contatto Dzeko–Modolo? Andava punito, poi si può discutere sull’ammonizione o meno. Il contatto sul volto c’è stato, il problema nasce dal fatto che il VAR non poteva intervenire, perché nel frattempo era iniziata una nuova azione del Venezia. Se l’intervento di Dzeko fosse stato da rosso sarebbe potuto intervenire il VAR e avrebbe cancellato tutto quanto successo dopo. In questo caso, però, il cartellino giallo per il bosniaco è la sanzione massima che poteva essere comminata”. Contatto Dzeko–Lezzerini? Credo che si tenderà a sorvolare sempre di più su questi episodi, considerando il contatto come una normale conseguenza dell’azione. Negli altri anni avevo una visione diversa, perché c’era una diversa tendenza».