Marelli: «Ci sono due tocchi di braccio, ma non c’è evidenza»

L’episodio del gol convalidato alla Juventus contro l’Inter sarà al centro delle critiche per molto tempo. Luca Marelli lo ha commentato sul canale Youtube di Dazn, sottolineando l’assenza di evidenze.

EPISODI – Non ci sono dubbi, la Juventus ha goduto di un gol da annullare contro l’Inter. Luca Marelli ha commentato così l’episodio: «Non c’è una risposta per l’episodio del minuto 24, non è un chiaro ed evidente errore e il Var non può intervenire. La mia sensazione è che Rabiot l’abbia toccata, ma non c’è la sicurezza. Il varista e l’arbitro devono avere certezze, altrimenti si conferma la decisione del campo come prevede il protocollo. Mazzoleni non ha avuto immagini chiare, le ha cercate perché ha avuto la sensazione ma non è riuscito. Vlahovic dopo tocca con il braccio ancora, ma non c’è evidenza. Tutta la mia solidarietà a Mazzoleni, il compito era difficile. Rabiot cerca il pallone con il braccio, Vlahovic idem. Sul finale Chiffi commette un errore, non si deve infilare in mezzo ai giocatori che stanno litigando. È solo un rischio, si guarda dall’esterno e si prende una decisione».