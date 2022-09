Marelli: «Chiffi, giallo a Theo Hernandez senza il primo! Fallo evidente»

Marelli segnala un dato che non fa altro che confermare la pessima decisione di Chiffi di graziare Theo Hernandez da un’espulsione sacrosanta a venti minuti dal derby Milan-Inter (vedi articolo). L’ex arbitro, collegato con Supertele su DAZN, fa la moviola dei contrasti tra il francese e Dumfries.

NON DA VAR MA DA ROSSO! – Theo Hernandez ha giocato “gratis” venti minuti del derby, perché doveva essere espulso col secondo giallo per un evidente fallo (non sanzionato) su Denzel Dumfries. Luca Marelli fa la moviola del derby Milan-Inter: «Il fallo non fischiato? Un po’ si rimane attaccati alla discrezionalità. C’è la legittimità di discutere l’episodio in sé, ma noi abbiamo analizzato un pochino prima. Al 9′ scontro fra Theo Hernandez e Dumfries, avrebbe dovuto gestirlo meglio Daniele Chiffi. Una volta che c’è confusione i giocatori si sono fermati abbastanza velocemente: sarebbe stato meglio, al 9′, intervenire con un reclamo ufficiale per entrambi evitando il cartellino giallo. Proprio perché, essendo due giocatori sulla stessa fascia e che hanno avuto dei precedenti, avrebbe creato problemi. Sono convinto che sull’episodio poi accaduto nel secondo tempo, senza il peso di questo cartellino che poteva essere evitato, Chiffi avrebbe fischiato e ammonito Theo Hernandez. Il fallo è abbastanza evidente, l’ammonizione sarebbe stata automatica».