Marelli: «Chiffi arbitro di Inter-Juventus? Ha 100 presenze, scelto da tempo»

Sarà Chiffi l’arbitro di Inter-Juventus stasera alle 20.45. L’ex arbitro Marelli, nel corso di Players Only su DAZN, ha fatto capire come il designatore Rocchi sia arrivato a questa scelta.

DECISIONE PONDERATA – Daniele Chiffi sarà il fischietto del derby d’Italia di stasera. Una designazione che spiega Luca Marelli: «Si arriva a Inter-Juventus non per caso. Ci si arriva dopo un percorso, Chiffi ci arriva dopo cento presenze in Serie A. Chiaramente dopo venti presenze in Serie A non sarebbe stato in grado di arbitrare il derby d’Italia: l’arbitro viene formato anche a livello caratteriale. Come un giocatore, che a sedici anni non è in grado di giocare Inter-Juventus e dev’essere formato attraverso una crescita e una formazione. Non è che Gianluca Rocchi ha scelto questi arbitri mercoledì, quando sono uscite le designazioni: ha scelto un mese fa».