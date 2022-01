Marelli: «Calhanoglu e la squalifica, ora Giudice Sportivo. Cosa succede»

Calhanoglu non avrebbe potuto giocare Bologna-Inter perché squalificato (vedi articolo). Ora però cambia tutto, visto che non c’è partita (vedi articolo). Marelli, da DAZN, spiega come sarà il Giudice Sportivo a stabilire se dovrà saltare la Lazio domenica, una successiva o se conterà il match del Dall’Ara.



LE OPZIONI – Luca Marelli parla degli scenari sulla squalifica di Hakan Calhanoglu, visto che non si gioca Bologna-Inter: «Vediamo il Giudice Sportivo. Come sappiamo si esprimerà sulla giornata, finché non lo fa non può giocare con la Lazio. Se dovesse essere assegnato lo 0-3 a tavolino per Bologna-Inter questa partita si riterrà come giocata, perciò squalifica scontata. Nel caso in cui nei successivi gradi di giudizio lo 0-3 dovesse essere revocato e la partita si dovesse essere riprogrammata a quel punto Calhanoglu sarà di nuovo squalificato (nella prima gara utile dal momento della revoca, ndr)».