Marelli: «Cagliari-Inter, un episodio da rigore al limite! Condivido la scelta»

Al termine di Cagliari-Inter l’esperto di moviola Luca Marelli commenta un episodio arbitrale verificatosi nel secondo tempo. Ecco il verdetto dell’opinionista di Dazn.

INTERPRETAZIONE – Luca Marelli si sofferma su quanto accaduto al 50′ di Cagliari-Inter: «Episodio borderline su cui c’è qualcosa da discutere. Sul punteggio di 0-0 c’è questo batti ribatti sui risvolti di un calcio d’angolo, con un tentativo di girata da parte di Bisseck che va sul braccio destro di Wieteska. Il braccio si muove verso il pallone, dobbiamo considerare però che il pallone arrivava da una distanza minima, forse di un metro, e a una velocità piuttosto alta. Probabilmente d’istinto Wieteska è andato sul pallone con il braccio. È un episodio molto al limite, motivo per cui il VAR non interviene. Non è un chiaro ed evidente errore ma è un episodio interpretabile».

Cagliari-Inter, rigore sì o no? L’interpretazione di Marelli

UNA COSA SERIE – Dopo Cagliari-Inter Marelli prosegue spiegando: «Soprattutto dopo quello che ha detto Rocchi nella giornata di ieri, ovvero di evitare rigori troppo leggeri, a me quest’interpretazione non dispiace per nulla. Soprattutto nel momento in cui c’è un episodio che è 50 e 50 preferisco non venga assegnato. Dobbiamo sempre ricordarci che il rigore è una cosa “seria” ed è necessario diminuire il numero di rigori che si possono evitare. Anche perché il calcio di rigore è una potenziale occasione da rete, dato che nell’80% dei casi viene realizzato. Pertanto ci vuole qualcosa di concreto, di reale e assolutamente certo. A mio parere questo episodio non è sicuro».