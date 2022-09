Marelli: «Brozovic, giallo severo: si poteva sorvolare! Valeri bene sull’1-1»

L’Inter perde malamente sul campo dell’Udinese incassando dunque la terza sconfitta in sette partite di campionato (QUI le dichiarazioni di Inzaghi al termine del match). Luca Marelli analizza i due episodi del match, ossia le proteste sull’1-1 bianconero e la pesante ammonizione di Brozovic che salterà la Roma (vedi articolo). Di seguito quanto dichiarato dall’ex arbitro a DAZN

EPISODI – L’Inter crolla ancora sul campo dell’Udinese, incassando tre gol e la terza sconfitta in sette giornate di campionato. Luca Marelli analizza sia le proteste in occasione del gol del pari bianconero che il cartellino giallo per Marcelo Brozovic: «È un contrasto tra due giocatori valutato da Valeri che non ritiene di fischiare e sono d’accordo: il contatto è nei limiti e questi contrasti non vengono fischiati mai, non solo in area di rigore ma in nessun’altra zona del campo. Per quanto riguarda l’ammonizione di Brozovic, che era diffidato, guardando il contatto in presa diretta ero convinto anche io che la sanzione fosse corretta ma riguardandolo rimane il dubbio. È vero che arriva in ritardo e tocca solo dopo il pallone ma il contatto è abbastanza leggero. Si poteva fischiare il fallo, che c’è, ma sorvolare sull’ammonizione che è molto molto severa».

