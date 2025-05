Marelli: «Bisseck aumenta il volume del corpo, è rigore»

L’ex arbitro Luca Marelli dà ragione a Chiffi per quanto riguarda gli episodi di Inter-Lazio. La moviola su Dazn conferma il rigore provocato dal braccio di Yann Bisseck.

EPISODI – Luca Marelli giudica positivamente la prova di Chiffi in Inter-Lazio. La moviola dell’ex arbitro: «Il primo gol della Lazio era stato annullato. Bastoni comunque teneva in gioco tutti i giocatori, Vecino parte in posizione regolare e serve Pedro. Dia poteva essere in fuorigioco, ma non ha partecipato attivamente all’azione. C’è stata qualche protesta sulla rete del 2-1. Chiffi vede il contatto Thuram-Marusic, ma entrambi si trattengono. Le spinte sono state reciproche, la valutazione è di campo e Chiffi aveva il controllo dell’azione. Il rigore di Bisseck? Sui falli di mano è difficile giudicare. Chiffi non ha visto bene l’azione, la sua posizione era complicata. Il braccio non è aderente al corpo, è staccato dalla figura. Era largo, il movimento inoltre aumenta il volume corporeo e provoca il fallo»