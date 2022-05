Marelli: «Bene Doveri in Cagliari-Inter, anche se manca un calcio di rigore!»

Marelli ex arbitro italiano, attraverso il suo canale YouTube ha commentato la direzione di gara di Doveri in Cagliari-Inter. Secondo l’opinionista di DAZN la direzione di gara di Doveri è stata ottimale, anche se manca un calcio di rigore.

IL COMMENTO – Luca Marelli commenta così la direzione di gara di Daniele Doveri in Cagliari-Inter: «Doveri ha arbitrato benissimo Cagliari-Inter, e lo rivedremo anche l’ultima giornata di campionato. La prestazione è stata molto positiva al di là dell’episodio del novantesimo che rappresenta un errore. Il gol annullato a Milan Skriniar è giusto perché non conta nulla il fatto che sia casuale il contatto con il braccio e quindi non vale. Il gol di Matteo Darmian è un contatto al limite ma la valutazione di Doveri è del tutto supportabile anche se il contatto sul collo del difensore non è proprio banale, però è una valutazione di campo. Al novantesimo c’è questo tocco di braccio di Denzel Dumfries che è molto alto dopo il tocco di Danilo D’Ambrosio, ma questo non lo rende punibile? Assolutamente no perché il braccio è enormemente largo».