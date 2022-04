Marelli: «Arbitri vittime VAR? Solo percezione! Ma grave l’errore in Torino-Inter»

Marelli, ex arbitro italiano ora commentatore su DAZN, in una lunga intervista al Corriere dello Sport è tornato a parlare del contatto in area di rigore tra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti, e del finale di stagione in Serie A.

ORA TROPPI ERRORI – Luca Marelli difende gli arbitri ma nel corso dell’intervista ammette qualche errore di troppo. L’ex arbitro poi parla nello specifico del VAR tornando sull’episodio di Torino-Inter e la corsa scudetto: «Arbitri vittime del VAR? Solo percezione. I dati dell’Aia dicono invece che le decisioni corrette sono intorno al 95%. In questa stagione gli errori accertati sono 13, su un centinaio di decisioni cambiate. Dopo quattro anni e mezzo ancora si considera il Var una moviola in campo, e non lo è. Ovvio che il rigore negato a Belotti contro l’Inter resta uno sbaglio grave. Ancora tutto aperto in Serie A? Io mi auguro di dover fare scena muta nelle telecronache. Ma penso che aumenteranno di brutto le polemiche, com’è normale. Ogni episodio verrà analizzato frame per frame. Le risse verbali fini a sé stesse non hanno senso, le discussioni però sono stimolanti. Mi capita persino di cambiare idea, leggendo i giornali».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti

