Marelli: «Abisso torna arbitro dell’Inter? A breve penso anche Orsato»

Una delle notizie di giornata in casa Inter è il ritorno di Abisso come arbitro, a ventisei mesi dall’ultima disastrosa volta (vedi articolo). L’ex direttore di gara Luca Marelli, sul suo canale YouTube, commenta la designazione col Verona e ritiene che a breve toccherà anche a Orsato, assente da tre anni dopo la celebre sfida con la Juventus.

SCELTA PARTICOLARE – Luca Marelli ritiene che ci sia un motivo dietro la designazione di oggi in Inter-Verona: «Partita che oggettivamente ha poco da dire. L’Inter, con tutti gli scongiuri possibili dai tifosi, è praticamente campione d’Italia. Il Verona non ha alcun obiettivo di campionato, è a +13 dal Cagliari terzultimo e -14 dalla Roma settima. È la classica partita di terza fascia, che conta poco o nulla. Cosa sceglie Nicola Rizzoli? Rosario Abisso. Che ritrova l’Inter dopo quella famosa partita con la Fiorentina di qualche tempo fa. Questo mi fa pensare: se viene riproposto Abisso con l’Inter a breve rivedremo anche Daniele Orsato. Dopo aver perso il momento giusto durante la stagione avrebbe potuto essere riproposto con l’Inter nel momento in cui le partite valevano poco o nulla. Per Abisso è arrivato il momento: vero, l’Inter non ha ancora vinto lo scudetto ma è quasi certo, quindi è riproposto in una partita che non ha assolutamente nulla da chiedere a questo campionato. Bene, come preclusione una è saltata».