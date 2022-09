Mareggini: «Onana e Handanovic? Non bisogna fare casino! Certezze da uno»

Mareggini, da ex portiere, non vede bene il dualismo fra Handanovic e Onana, con l’alternanza tra Serie A e Champions League. Nel corso di un intervento su Radio Firenze Viola, l’ex calciatore sembra preferire uno dei due.

UNO FISSO – Per Gianmatteo Mareggini bisogna fare una scelta fra André Onana e Samir Handanovic: «Il secondo ha dato sempre certezze, all’Inter non è mai stato messo in discussione e ora viene accostato da un portiere giovane. Le ultime prestazioni nonostante i KO sono state buone, non bisogna fare casino. Anche alla Fiorentina l’alternanza non va bene, né quest’anno né lo scorso anno».

Fonte: firenzeviola.it